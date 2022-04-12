Виктория Бекхэм показала эксклюзивные кадры со свадьбы сына, на которой собирали деньги для Украины

Виктория Бекхэм показала эксклюзивные кадры со свадьбы сына, на которой собирали деньги для Украины

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц до сих пор у всех на слуху, хотя состоялась еще в субботу, 9 апреля.

Британский Vogue получил эксклюзивное право на съемку и публикацию фотографий с торжества. А мама жениха – Виктория Бекхэм – спустя несколько дней после свадьбы поделилась снимками и в деталях рассказала про свой образ и про наряды некоторых гостей.

Виктория Бекхэм с родителями / Instagram Виктории Бекхэм

47-летня модельер блистала на свадьбе старшего сына в платье-комбинации, сшитом в лондонском ателье модного бренда Victoria Beckham и ставшем первым платьем от кутюр, созданным брендом.

Виктория Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Ткань для платья была разработана на одной из любимых текстильных фабрик Виктории на озере Комо в Италии, о чем дизайнер рассказала в сториз.

Виктория Бекхэм с девушкой Ромео Бекхэма - Мией Риган / Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Мама Виктории - Джеки Адамс - и девушка среднего сына Ромео - Миа Риган - также надели наряды от Victoria Beckham, сшитые на заказ. А отец жениха – Дэвид Бекхэм – был облачен в Dior, дополнив свой костюм галстуком-бабочкой.

Мужчины семьи Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Британский Vogue также поделился фотографией гордых родителей в день свадьбы Бруклина и Николы. Кстати, невеста взяла после свадьбы двойную фамилию, и теперь ее зовут Никола Пельтц Бекхэм.

Напомним, вместо подарков отец Николы – Нельсон Пельтц - попросил сделать пожертвования в поддержку Украины, о чем объявил в своей свадебной речи.

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