Виктория Бекхэм показала эксклюзивные кадры со свадьбы сына, на которой собирали деньги для Украины

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц до сих пор у всех на слуху, хотя состоялась еще в субботу, 9 апреля.
Британский Vogue получил эксклюзивное право на съемку и публикацию фотографий с торжества. А мама жениха – Виктория Бекхэм – спустя несколько дней после свадьбы поделилась снимками и в деталях рассказала про свой образ и про наряды некоторых гостей.
47-летня модельер блистала на свадьбе старшего сына в платье-комбинации, сшитом в лондонском ателье модного бренда Victoria Beckham и ставшем первым платьем от кутюр, созданным брендом.
Ткань для платья была разработана на одной из любимых текстильных фабрик Виктории на озере Комо в Италии, о чем дизайнер рассказала в сториз.
Мама Виктории - Джеки Адамс - и девушка среднего сына Ромео - Миа Риган - также надели наряды от Victoria Beckham, сшитые на заказ. А отец жениха – Дэвид Бекхэм – был облачен в Dior, дополнив свой костюм галстуком-бабочкой.
Британский Vogue также поделился фотографией гордых родителей в день свадьбы Бруклина и Николы. Кстати, невеста взяла после свадьбы двойную фамилию, и теперь ее зовут Никола Пельтц Бекхэм.
Напомним, вместо подарков отец Николы – Нельсон Пельтц - попросил сделать пожертвования в поддержку Украины, о чем объявил в своей свадебной речи.
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