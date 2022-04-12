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Виктория Бекхэм показала эксклюзивные кадры со свадьбы сына, на которой собирали деньги для Украины

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Виктория Бекхэм показала эксклюзивные кадры со свадьбы сына, на которой собирали деньги для Украины

Виктория и Бруклин Бекхэм / Associated Press

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц до сих пор у всех на слуху, хотя состоялась еще в субботу, 9 апреля.

Британский Vogue получил эксклюзивное право на съемку и публикацию фотографий с торжества. А мама жениха – Виктория Бекхэм – спустя несколько дней после свадьбы поделилась снимками и в деталях рассказала про свой образ и про наряды некоторых гостей.

Виктория Бекхэм с родителями / © Instagram Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм с родителями / Instagram Виктории Бекхэм

47-летня модельер блистала на свадьбе старшего сына в платье-комбинации, сшитом в лондонском ателье модного бренда Victoria Beckham и ставшем первым платьем от кутюр, созданным брендом.

Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Ткань для платья была разработана на одной из любимых текстильных фабрик Виктории на озере Комо в Италии, о чем дизайнер рассказала в сториз.

Виктория Бекхэм с девушкой Ромео Бекхэма - Мией Риган / © Instagram Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм с девушкой Ромео Бекхэма - Мией Риган / Instagram Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Мама Виктории - Джеки Адамс - и девушка среднего сына Ромео - Миа Риган - также надели наряды от Victoria Beckham, сшитые на заказ. А отец жениха – Дэвид Бекхэм – был облачен в Dior, дополнив свой костюм галстуком-бабочкой.

Мужчины семьи Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм
Мужчины семьи Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Британский Vogue также поделился фотографией гордых родителей в день свадьбы Бруклина и Николы. Кстати, невеста взяла после свадьбы двойную фамилию, и теперь ее зовут Никола Пельтц Бекхэм.

Напомним, вместо подарков отец Николы – Нельсон Пельтц - попросил сделать пожертвования в поддержку Украины, о чем объявил в своей свадебной речи.

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