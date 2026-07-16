Виктория Бекхэм показала, как носить доступную вещь, чтобы быть в тренде этим летом

Виктория Бекхэм / © Associated Press

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Дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм привлекла внимание на трибунах во время Чемпионата мира по футболу. Главным элементом ее образа стала вещь, которая есть в гардеробе почти каждой женщины — простая однотонная белая майка.

Обычно такая вещь является вспомогательным элементом образа — её надевают под жакет или рубашку, однако Виктория превратила майку в центральный элемент своего роскошного ансамбля. Таким образом дизайнер продемонстрировала: чтобы выглядеть роскошно, не нужно переборщивать.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория сочетала майку с клетчатым низом в бежевых тонах и тем самым осталась верна нейтральной цветовой палитре, которая на протяжении многих лет была визитной карточкой её стиля, а также элементам классики.

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Кроме того, на подиуме она продемонстрировала ещё один подобный образ — простую белую футболку, которую надела со светлыми джинсами. В последние годы дизайнер всё чаще выбирает качественные базовые вещи из натуральных материалов, которые дополняет классическими нарядами и роскошными аксессуарами: драгоценностями, обувью и сумками.

Виктория Бекхэм с мужем / © Getty Images

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