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- Шоу-бизнес
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Виктория Бекхэм показала, как носить доступную вещь, чтобы быть в тренде этим летом
Даже самые простые вещи могут выглядеть роскошно.
Дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм привлекла внимание на трибунах во время Чемпионата мира по футболу. Главным элементом ее образа стала вещь, которая есть в гардеробе почти каждой женщины — простая однотонная белая майка.
Обычно такая вещь является вспомогательным элементом образа — её надевают под жакет или рубашку, однако Виктория превратила майку в центральный элемент своего роскошного ансамбля. Таким образом дизайнер продемонстрировала: чтобы выглядеть роскошно, не нужно переборщивать.
Виктория сочетала майку с клетчатым низом в бежевых тонах и тем самым осталась верна нейтральной цветовой палитре, которая на протяжении многих лет была визитной карточкой её стиля, а также элементам классики.
Кроме того, на подиуме она продемонстрировала ещё один подобный образ — простую белую футболку, которую надела со светлыми джинсами. В последние годы дизайнер всё чаще выбирает качественные базовые вещи из натуральных материалов, которые дополняет классическими нарядами и роскошными аксессуарами: драгоценностями, обувью и сумками.