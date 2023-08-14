Виктория Бекхэм показала, как веселилась с женой Месси на вечеринке в Майами

Жена футболиста Лионеля Месси потусила с мужем на очередной вечеринке в Майами, на которой также присутствовала и Виктория Бекхэм.

Виктория, похоже, уже вернулась из семейного отпуска, который они с мужем Дэвидом и детьми провели в Канаде.

В блоге Антонеллы Рокуццо появился кадр, где две дамы позируют вместе для фото на одной из вечеринок. Пати происходило, скорее всего, в одном из клубов Майами, куда Месси с семьей недавно переехал жить после того, как стал новым игроком команды "Интер Майами".

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Ранее мы уже писали, что Виктория Бекхэм стала футбольной болельщицей и теперь тусуется с женой Месси. На новом снимке обе женщины запечатлены в черных луках. Антонелла надела черный кроп-топ, подчеркивающий ее фигуру и оливковые широкие брюки с высокой талией и черным поясом с сердцем. А Виктория была в черном топе и черных брюках.

В своем блоге она также опубликовала кадры с вечеринки, которую, как пояснила, организовали по поводу еще одной победы клуба.

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