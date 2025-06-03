Виктория Бекхэм показала милые фото мужа Дэвида с их домашними любимцами

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

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В своем Instagram дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls Виктория Бекхэм поделилась снимками своего мужа — 50-летнего бывшего футболиста Дэвида, — который запечатлен с их домашними любимцами.

Дэвид Бекхэм

Как известно, в семье Бекхэмов живут четыре собаки по кличкам Olive, Fig, Sage и Simba. Три из них породы кокер-спаниель, а одна — кокапу (смесь кокер-спаниеля и пуделя).

Дэвид Бекхэм

С «Фиг» и «Симбой» Дэвид и позировал для фото в обнимку. Судя по кадрам, он очень любит своих домашних любимцев.

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Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм

Кто занимается уходом и воспитанием собак, информации в Сети нет, однако однажды экс-футболист публиковал видео, на котором он показывал результат дрессировки черного спаниеля — «Фиг».

Отметим, Дэвид Бекхэм в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством. В Сети спортсмен уже хвастался урожаем со своего огорода.

Дэвид Бекхэм