Виктория Бекхэм показала забавное фото мужа Дэвида в шапке Санта-Клауса

Бекхэмы показали, как отпраздновали Рождество.
50-летняя певица, экс-участница группы Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм отпраздновала Рождество традиционно в кругу своей большой семьи.
В своем Instagram она опубликовала забавное фото своего муже Дэвида, на котором он позирует в шапке Санта-Клауса. Экс-футболист запечатлен в синей шелковой пижаме в своей кровати.
Во время празднования в дом Бекхэмов заглянул Санта-Клаус, с которым Дэвид спел популярную новогоднюю песню Jingle Bells.
Также экс-футболист сам занялся нарезанием праздничной индейки под рождественскую музыку и комментарии жены.
Ранее, напомним, 13-летняя дочь Бекхэмов – Харпер – показала, как сделать ежедневный макияж. Девочка обожает декоративную косметику и уже умеет ею пользоваться.
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