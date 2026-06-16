Виктория Бекхэм повторила свой любимый и почти культовый стиль, который она выбирала 20 лет назад

Том Круз, Дэвид и Виктория Бекхэмы / © Associated Press

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Виктория и Дэвид Бекхэмы вместе посетили матч в рамках чемпионата мира по футболу, который прошел в США. Фотографы запечатлели пару в VIP-ложе.

Дизайнер и бывшая участница Spice Girls привлекла внимание своим образом на спортивном мероприятии, ведь несмотря на то, что она была одета делово и довольно сдержанно, ее наряд напоминал образы, которые она выбирала в прошлом, когда регулярно попадала под прицел папарацци.

Том Круз, Дэвид и Виктория Бекхэмы / © Associated Press

Дело в том, что Бекхэм надела серый костюм с брюками и жилеткой на пуговицах в тонкую полоску. Такие жилетки она особенно любила в нулевых, но часто сочетала их с микрошортами.

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Однако сейчас Posh Spice повзрослела — и вместе с ней повзрослел её гардероб. Вместо коротких шорт она теперь носит фирменные стильные брюки, а прическа звезды стала очень классической.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Тем не менее, огромные солнцезащитные очки в её образах остались любимой вещью, как и большая сумка Hermès Birkin.

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