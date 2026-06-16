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- Шоу-бизнес
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Виктория Бекхэм повторила свой любимый и почти культовый стиль, который она выбирала 20 лет назад
Несмотря на возраст, Виктория по-прежнему выбирает вещи, которые носила ещё 20 лет назад.
Виктория и Дэвид Бекхэмы вместе посетили матч в рамках чемпионата мира по футболу, который прошел в США. Фотографы запечатлели пару в VIP-ложе.
Дизайнер и бывшая участница Spice Girls привлекла внимание своим образом на спортивном мероприятии, ведь несмотря на то, что она была одета делово и довольно сдержанно, ее наряд напоминал образы, которые она выбирала в прошлом, когда регулярно попадала под прицел папарацци.
Дело в том, что Бекхэм надела серый костюм с брюками и жилеткой на пуговицах в тонкую полоску. Такие жилетки она особенно любила в нулевых, но часто сочетала их с микрошортами.
Однако сейчас Posh Spice повзрослела — и вместе с ней повзрослел её гардероб. Вместо коротких шорт она теперь носит фирменные стильные брюки, а прическа звезды стала очень классической.
Тем не менее, огромные солнцезащитные очки в её образах остались любимой вещью, как и большая сумка Hermès Birkin.