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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
254
Время на прочтение
1 мин

Виктория Бекхэм повторила свой любимый и почти культовый стиль, который она выбирала 20 лет назад

Несмотря на возраст, Виктория по-прежнему выбирает вещи, которые носила ещё 20 лет назад.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Том Круз, Дэвид и Виктория Бекхэмы

Том Круз, Дэвид и Виктория Бекхэмы / © Associated Press

Виктория и Дэвид Бекхэмы вместе посетили матч в рамках чемпионата мира по футболу, который прошел в США. Фотографы запечатлели пару в VIP-ложе.

Дизайнер и бывшая участница Spice Girls привлекла внимание своим образом на спортивном мероприятии, ведь несмотря на то, что она была одета делово и довольно сдержанно, ее наряд напоминал образы, которые она выбирала в прошлом, когда регулярно попадала под прицел папарацци.

Том Круз, Дэвид и Виктория Бекхэмы / © Associated Press

Том Круз, Дэвид и Виктория Бекхэмы / © Associated Press

Дело в том, что Бекхэм надела серый костюм с брюками и жилеткой на пуговицах в тонкую полоску. Такие жилетки она особенно любила в нулевых, но часто сочетала их с микрошортами.

Однако сейчас Posh Spice повзрослела — и вместе с ней повзрослел её гардероб. Вместо коротких шорт она теперь носит фирменные стильные брюки, а прическа звезды стала очень классической.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Тем не менее, огромные солнцезащитные очки в её образах остались любимой вещью, как и большая сумка Hermès Birkin.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
254
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