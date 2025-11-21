Виктория Бекхэм поздравила младшую сестру с днем рождения и показала их совместные фото

Виктория Бекхэм / © Associated Press

51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — поделилась в Instagram архивными детскими фото со своей младшей сестрой Луизой, которой исполнилось 49 лет.

На одном из снимков девочки позируют в одинаковых сарафанах, только разного цвета, а на другом — во время какого-то выступления.

Виктория Бекхэм с сестрой Луизой / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм с сестрой Луизой / © Instagram Виктории Бекхэм

Сейчас Луиза выглядит так.

Луиза Адамс с родителями

Луиза Адамс с мамой

Они очень похожи с Викторией, и их часто называют «двойняшками», хотя это не так. Также у сестер есть еще брат Кристиан, он не публичная персона, и с ним мало фото в Сети.

Луиза и Виктория

У Луизы и Виктории дружеские отношения, они поддерживают друг друга.

Ранее, напомним, Виктория Бекхэм исполнила хит группы Spice Girls под аккомпанемент сына Круза.