Виктория Бекхэм поздравила младшую сестру с днем рождения и показала их совместные фото
Звезда поделилась архивными семейными фото.
51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — поделилась в Instagram архивными детскими фото со своей младшей сестрой Луизой, которой исполнилось 49 лет.
На одном из снимков девочки позируют в одинаковых сарафанах, только разного цвета, а на другом — во время какого-то выступления.
Сейчас Луиза выглядит так.
Они очень похожи с Викторией, и их часто называют «двойняшками», хотя это не так. Также у сестер есть еще брат Кристиан, он не публичная персона, и с ним мало фото в Сети.
У Луизы и Виктории дружеские отношения, они поддерживают друг друга.
Ранее, напомним, Виктория Бекхэм исполнила хит группы Spice Girls под аккомпанемент сына Круза.