ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
219
Время на прочтение
1 мин

Виктория Бекхэм примерила идеальное вечернее платье и показала видео

Супруга Дэвида Бекхэма любит показывать свои луки в Instagram блоге.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Associated Press

В этот раз дизайнер примерила черное платье и рассказала о нем подробнее в видео, которым поделилась со своими фолловерами. В кадре пока Викки снимала ролик также неожиданно появился ее муж Дэвид, который зашел в комнату, где его супруга записывала сторис.

«Не бывает слишком нарядно!! Обожаю этот силуэт из моей коллекции #VBPSS26. С Новым годом всех! Целую, @davidbeckham xx», — подписала ролик Виктория.

В преддверии новогодней ночи Бекхэм уже показывала видео в таком же платье, но только другого оттенка. Тогда Виктория писала, что это идеальное платье для особого случая. Наверняка, она имела ввиду свидание или праздничную новогоднюю ночь.

Дата публикации
Количество просмотров
219
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie