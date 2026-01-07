Виктория Бекхэм примерила идеальное вечернее платье и показала видео

Виктория Бекхэм / © Associated Press

В этот раз дизайнер примерила черное платье и рассказала о нем подробнее в видео, которым поделилась со своими фолловерами. В кадре пока Викки снимала ролик также неожиданно появился ее муж Дэвид, который зашел в комнату, где его супруга записывала сторис.

«Не бывает слишком нарядно!! Обожаю этот силуэт из моей коллекции #VBPSS26. С Новым годом всех! Целую, @davidbeckham xx», — подписала ролик Виктория.

В преддверии новогодней ночи Бекхэм уже показывала видео в таком же платье, но только другого оттенка. Тогда Виктория писала, что это идеальное платье для особого случая. Наверняка, она имела ввиду свидание или праздничную новогоднюю ночь.