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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

Виктория Бекхэм продемонстрировала идеальный образ для межсезонья в оттенке хаки

Дизайнер вновь доказала, что настоящий стиль не нуждается в лишних деталях или акцентах.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Getty Images

После презентации коллекции весна-лето 2027 года в Париже Виктория Бекхэм отправилась в Нью-Йорк, где привлекла внимание фотографов во время посещения своего бутика. Её появление стало очередным подтверждением того, что лаконичность и продуманные силуэты остаются основой безупречного гардероба.

Бекхэм, предпочитающая минимализм и базовые вещи, выбрала комплект, который легко мог бы стать универсальным решением для межсезонья. Основой её наряда стал ансамбль оттенка хаки — трикотажная футболка и юбка. Это был наглядный пример того, как простые вещи могут выглядеть эффектно без сложных стилистических приёмов.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Кстати, дизайнер ранее признавалась, что найти идеальную футболку — задача не из лёгких. Для неё важны четкий вырез, расположенный близко к шее, и крой, который подчеркивает фигуру, но в то же время оставляет немного свободы. Именно такие нюансы превращают обычную базовую вещь в незаменимый элемент гардероба.

Дополнили образ массивные очки, изящные туфли-лодочки, украшенные жемчужинами, и культовая сумка Kelly от Hermès из фактурной кожи. Именно аксессуары придали минималистичному наряду выразительности.

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