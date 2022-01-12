Виктория Бекхэм публично восхитилась обнаженным торсом своего мужа Дэвида

Экс-футболист опубликовал снимок из спортзала.

Спортсмен решил вернуться к тренировкам после длительных новогодних праздников. И показал себя во всей красе, сфотографировавшись стоя спиной к камере с обнаженным торсом. Бекхэм запечатлен в черных спортивных шортах, когда поднимает штангу.

"Вернулся к этому…", - подписал фотографию Дэвид.

А первой, кто прокомментировала снимок стала его жена Виктория. Она написала очень коротко: "Вау!!!" И добавила букву x (что означает поцелуй).

Дэвид Бекхэм / Instagram Дэвида Бекхэма

Пара часто пишет друг другу комплименты в соцсетях. Они женаты с 1999 года, но умеют подогревать друг к другу интерес. Виктория также часто показывает, как собирается на свидания с мужем.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Instagram Дэвида Бекхэма

В ноябре 2021-го бывший футболист сфотографировал Викторию в легинсах и спортивном топе, демонстрируя ее ягодицы во время тренировки. "Тренировка с @davidbeckham (у которого всегда лучшие ракурсы)", - подписала тогда Викки фотографию.

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