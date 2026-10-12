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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
2 мин

Виктория Бекхэм раскрыла, какой продукт терпеть не может Дэвид, и удивила признанием о семейных ужинах

Дизайнер дала интервью и рассказала о семейных ужинах.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Виктория и Дэвид Бекхем

Виктория и Дэвид Бекхем / © Getty Images

52-летняя дизайнер и бывшая участница культовой группы Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала о семейных традициях и раскрыла необычную деталь о пищевых привычках своего мужа Дэвида Бекхэма. Оказалось, что бывший футболист не переносит пастернак и категорически отказывается его есть, пишет Hello!

В интервью The Sunday Times дизайнер призналась, что, несмотря на насыщенный график, семья старается собираться за одним столом. Если позволяет расписание, Виктория и Дэвид ужинают вместе с детьми — Ромео, Крузом и Харпер — примерно в 18:30. По словам Виктории, Бекхэмы придерживаются довольно традиционного уклада жизни, а во время семейных ужинов никто не отвлекается на телефоны, поскольку все заняты разговорами.

Особое место в семейных традициях занимает воскресный обед. Где бы супруги ни находились, в этот день они стараются приготовить классическое британское жаркое с йоркширскими пудингами, начинкой и овощами. Однако в меню есть одно строгое исключение.

«Пастернака не будет — это один из немногих продуктов, которые мой муж не любит и не станет есть», — рассказала Виктория.

Виктория и Дэвид Бекхем с детьми / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория и Дэвид Бекхем с детьми / © Instagram Виктории Бекхэм

Дизайнер также удивила признанием о подливке, которую подают к жаркому. Несмотря на статус одной из самых известных семей Великобритании, Бекхэмы не стремятся готовить абсолютно все с нуля. Виктория призналась, что предпочитает готовую подливку Bisto, причем обязательно очень густую.

При этом сама Виктория не считает себя главным человеком на кухне. Во время домашних приемов она скорее выступает в роли творческого директора: отвечает за музыку, свечи, список гостей и сервировку стола. Меню супруги обсуждают вместе, а выбор вина берет на себя Дэвид. Виктория предпочитает красное французское вино из Бургундии и считает, что подавать его нужно в правильных бокалах.

Ранее, напомним, Виктория Бекхэм похвасталась завтраком, который ей приготовил муж Дэвид.

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