Виктория Бекхэм растрогала подписчиков фотографией из своего архива

17 апреля Виктория Бекхэм отпраздновала 48-летие.

В Instagram дизайнер показала несколько кадров с празднования, написала, что была счастлива провести этот день со своей семьей и близкими.

"Чувствую себя очень счастливой, что в моей жизни есть такие добрые и любящие люди здесь, в Майами x Спасибо @davegrutman и @isabelagrutman за вашу любовь и доброту", - написала Виктория.

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В Майами, кстати, недавно состоялась свадьба старшего сына Дэвида и Виктории – Бруклина Бекхэма – и Николы Пельтц. Эксклюзивными фото с роскошной свадьбы Виктория тоже делилась в своем блоге с подписчиками.

Также Виктория показала архивный снимок, на котором запечатлена в день празднования своего 9-летия, и сопроводила фото подписью:

"Такое ощущение, что это было вчера! Вечеринка по случаю моего 9-летия. С днем рождения меня. Люблю тебя @jackie.adams", - написала она слова благодарности своей маме.

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