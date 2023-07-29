Виктория Бекхэм стала футбольной болельщицей и теперь тусуется с женой Месси

Видимо теперь Дэвида и Викторию мы будем часто видеть в компании Лионеля Месси и его супруги Антонеллы Рокуццо.

Все дело в том, что 36-летний аргентинский футболист недавно перешел в американский клуб "Интер" Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. А с тех пор, как Месси появился в клубе, супруга Дэвида – Виктория Бекхэм – стала чаще появляться на трибунах стадиона.

Почему вдруг у Виктории Бекхэм проснулся такой интерес к футболу, не известно. Но не исключено, что дизайнер преследует и свои цели в этом. Ведь теперь Викки старается чаще появляться на клубных вечеринках, где присутствует и сам Месси и его красавица-жена Антонетта Рокуццо. Дружба с этой звездной семьей наверняка может привлечь внимание и к бренду Виктории Бекхэм, который, говорят, находится на грани банкротства.

Снимками с таких вечеринок Викки традиционно делится в соцсетях. Вот и на днях снова сделала фото, где запечатлена рядом с Антонеллой. Жена Месси снова блистала в ярком розовом луке, чем затмила не только Викторию, которая выбрала классический черный цвет, но и других гостей на вечеринке.

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Кстати, у Антонеллы и Виктории много общего. Обе дамы являются матерями троих сыновей. Вот только дети Викки и Дэвида уже взрослые, а в семье Месси-Рокуццо парни только подрастают.

Ранее мы показывали фото, как жена Месси практически затмила Викторию Бекхэм на вечеринке в честь футболиста.

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