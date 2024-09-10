Виктория Бекхэм сверкнула фигурой в прозрачном кружевном платье

50-летняя певица, экс-участница группы Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала в своем Instagram селфи, на котором она позирует в черном полупрозрачном кружевном платье, больше похожем на пеньюар. Под нарядом просматривается нижнее белье звезды.

Фото: Instagram Виктории Бекхэм

"Примерка", - подписала фото Виктория. Скорее всего, это была первая примерка платья от ее бренда Victoria Beckham, в котором недавно пришла на премьеру телевизионного мини-сериала "Идеальная пара" (The Perfect Couple) в Лос-Анджелесе 34-летняя актриса Меган Фэйхи. Аутфит она дополнила черными замшевыми босоножками на шпильках.

Меган Фэйхи / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Виктория Бекхэм похвасталась новой стрижкой. Долгое время мы видели звезда с длинными волосами, которые она часто носила распущенными, укладывая в небрежные легкие волны. Но к осени дизайнер, видимо, захотела перемен и подстриглась значительно короче.

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