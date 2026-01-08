ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
284
Время на прочтение
1 мин

Виктория Бекхэм в идеальном платье и мюлях на каблуках сделала селфи в офисе

Супруга Дэвида Бекхэма покрасовалась перед своими фолловерами новым луком.

Ольга Кузьменко
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм приехала в офис на рабочую встречу и не упустила возможности показать, какой образ для этого выбрала. На ней было платье темного оттенка марсала с разрезом, драпировкой и юбкой плисе, которое Викки носила с мюлями на высоких каблуках.

Бекхэм сделала красивую укладку, легкий дневной макияж и светлый маникюр и выглядела великолепно.

Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Стоит отметить, что она часто делится снимками в разных образах, позируя перед камерой своего телефона. Чаще всего на ней платья из ее собственных коллекций, которые она рекламирует своим подписчикам.

Ранее леди Виктория хвасталась идеальным вечерним платье, которое можно надеть для особенного вечера или праздничной ночи.

