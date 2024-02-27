Виктория Бекхэм запостила в сторис поздравления для супруги Месси

Британский дизайнер Виткория Бекхэм, которая с недавних пор стала дружна с Антонеллой, поздравила модель и инфлюенсера с днем рождения и запостила их совместное фото в сторис в Instagram.

"С днем рождения, Антонелла Рокуццо! Целую", - коротко написала под фото Викки.

Обе женщины на фото запечатлены на каком-то мероприятии. На Виктории стильный белый брючный костюм, а на запястье золотые часы. Антонелла в коротком топе, джинсах, остроносой обуви и с клатчем из коллекции Victoria Beckham. Позировали дамы на фоне цветочной композиции.

Ранее мы рассказывали, что жена Бекхэма и жена Месси часто тусуются вместе на мероприятиях, связанных с клубом "Интер-Маями", совладетельцем которого является Дэвид Бекхэм, а одним из игроков Лео Месси. Видимо, Виктория быстро сообразила, что с помощью многомиллионной аудитории Антонеллы в Instagram (39,5 миллионов подписчиков) сможет привлечь больше клиентов к своему бренду.

Антонелла Рокуццо и Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Также Рокуццо показала, как поздравила ее семья - муж и трое сыновей и опубликовала кадры в блоге.

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