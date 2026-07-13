Виктория и Дэвид Бекхэмы с детьми болели за Англию на чемпионате мира по футболу в Майами

Семья Бекхэмов / © Associated Press

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Бывшая звезда футбола — британский футболист Дэвид Бекхэм — недавно привлек внимание, появившись на трибунах в США во время чемпионата мира. Вместе с семьёй он болел за сборную Англии.

Семья Бекхэмов / © Associated Press

Семья Бекхэмов / © Associated Press

Однако наибольший резонанс в социальных сетях вызвала заставка на телефоне бывшей футбольной звезды, на которой было фото его жены Виктории. Снимок был сделан ещё в то время, когда она была одной из участниц группы Spice Girls.

Семья Бекхэмов / © Associated Press

В тот день Виктория была рядом с ним, как и двое из их четырёх детей. В частности, на фото можно увидеть сына Ромео и их единственную дочь Харпер.

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Семья Бекхэмов / © Associated Press

Бруклин Бекхэм, старший сын пары, на мероприятии отсутствовал. Он, вероятно, до сих пор находится в состоянии конфликта со своей семьёй. Также в тот день чемпионат не посетил и Круз — ещё один сын пары.

Семья Бекхэмов / © Associated Press

Напомним, что Дэвид и Виктория познакомились в 1997 году, когда Виктория Адамс ещё была участницей группы Spice Girls. Дэвид Бекхэм однажды признался, что с самого начала был особенно впечатлён именно ею и считал, что именно на ней он хочет жениться.

Свадьба пары состоялась 4 июля 1999 года в ирландском замке Латтрелстоун. Автором платья невесты является дизайнер Вера Вонг.

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