Виктория испугалась за дочь: в ресторане, где отдыхали Бекхэмы и супруги Месси произошла драка

На вечеринке в одном из ресторанов в Майами произошел неприятный инцидент, свидетелями которого стала Виктория Бекхэм и ее 12-летняя дочь Харпер.
На днях Виктория Бекхэм показала фото, как веселилась с женой Месси – Антонеллой Рокуццо - на вечеринке в Майами. В этот день в ресторане отдыхали не только чета Месси и чета Бекхэмов с друзьями, но и другие гости.
Один из них устроил праздник в честь 21-го дня рождения своей дочери. Во время праздника служба безопасности ресторана решила, что мужчина фотографирует Лео Мессии и его супругу Антонеллу, а это, вероятно, было запрещено политикой заведения. Как сообщает The Sun, в ресторане началась драка и, якобы, служба безопасности избила мужчину, который делал это фото.
Виктория, увидев происходящее схватила свою 12-летнюю дочь Харпер за руку и мигом выбежала из ресторана, прыгнув в авто она уехала. Подробности происходящего дальше не разглашаются.
Накануне днем дочь Бекхэмов вышла на футбольное поле за руку с Месси, который теперь играет за клуб "Интер Майами".
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