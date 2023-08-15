Виктория испугалась за дочь: в ресторане, где отдыхали Бекхэмы и супруги Месси произошла драка

На вечеринке в одном из ресторанов в Майами произошел неприятный инцидент, свидетелями которого стала Виктория Бекхэм и ее 12-летняя дочь Харпер.

На днях Виктория Бекхэм показала фото, как веселилась с женой Месси – Антонеллой Рокуццо - на вечеринке в Майами. В этот день в ресторане отдыхали не только чета Месси и чета Бекхэмов с друзьями, но и другие гости.

Антонелла Рокуццо с муже Лео Месси / Фото: Instagram Антонеллы Рокуццо

Один из них устроил праздник в честь 21-го дня рождения своей дочери. Во время праздника служба безопасности ресторана решила, что мужчина фотографирует Лео Мессии и его супругу Антонеллу, а это, вероятно, было запрещено политикой заведения. Как сообщает The Sun, в ресторане началась драка и, якобы, служба безопасности избила мужчину, который делал это фото.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер / Фото: Getty Images

Виктория, увидев происходящее схватила свою 12-летнюю дочь Харпер за руку и мигом выбежала из ресторана, прыгнув в авто она уехала. Подробности происходящего дальше не разглашаются.

Накануне днем дочь Бекхэмов вышла на футбольное поле за руку с Месси, который теперь играет за клуб "Интер Майами".

Лионель Месси и Харпер Бекхэм / Фото: Getty Images

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