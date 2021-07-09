Виктория не пришла: стильный Дэвид Бекхэм в белом пиджаке на Уимблдонском турнире

Виктория не пришла: стильный Дэвид Бекхэм в белом пиджаке на Уимблдонском турнире

46-летний спортсмен приехал на Уимблдон в 11 день теннисного турнира.

Дэвид Бекхэм был запечатлен фотографами по пути на Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, где с трибун наблюдал за игрой. Дэвид приехал на Уимблдонский турнир сам, без своей супруги Виктории и сыновей. Он был в белом пиджаке, черных брюках, голубой рубашке, темно-синем галстуке в полоску и обут в рыжие замшевые туфли. В руках футболист нес телефон, а на лице у него были круглые солнцезащитные очки.

Дэвид Бекхэм / Getty Images

В первые дни теннисного турнира на игру приезжал средний сын Дэвида и Виктории – Ромео Бекхэм. Парень ранее занимался теннисом. На турнире он появился в сопровождении своей девушки Мии Риган.

Ромео Бекхэм и Миа Риган / Getty Images

Напомним, сегодня Уимблдон также посетили родители герцогини Кембриджской – Кэрол и Майкл Миддлтон, а вчера там присутствовали принцесса Йоркская Беатрис с мужем Эдоардо и графиня Софи Уэссекская.

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