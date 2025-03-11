Виктория спряталась в плаще, а Дэвид нес сумки: семья Бекхэм попала под прицел папарацци

На прошлой неделе известное британское семейство Бекхэм провело время в Париже, куда прилетели ради Недели моды.
В рамках этого мероприятия прошел показ новой коллекции бренда Виктории прет-а-порте на сезон осень-зима 2025-2026.
После завершения мероприятия семью почти в полном составе заметили, когда они покидали свой отель в Париже. Виктория в тот раз была одета в свой фирменный тренч кремового цвета, который имел высокий ворот, эполеты и пояс. Лук модельер дополнила солнцезащитными очками, а также надела джинсы и высокие каблуки.
Ее муж - известный экс-футболист Дэвид Бекхэм - надел в тот день куртку с воротником-стойкой, брюки и кеды. На глазах у него были солнцезащитные очки. Рядом с ним заметили 13-летнюю Харпер - единственную дочь пары - которая надела худи и лук из денима.
Также под прицел фотографов попало два сына звезд Круз и Ромео. Они шли за руки со своими девушками, которых взяли в Париж на показ матери.
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