Виктория в лавандовом платье, Дэвид — в темно-синем костюме: Бекхэмы на Аллее славы в Голливуде

Виктория и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

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Семья Бекхэмов, кроме Бруклина, собралась вместе на церемонии открытия звезды Дэвида Бекхэма на Аллее славы в Голливуде. Супруги выглядели прекрасно и счастливо.

Для этого мероприятия Викки выбрала облегающее атласное платье лавандового оттенка с металлическим блеском от собственного бренда. Наряд имел длинные рукава, драпировку, разрез и асимметричный подол.

Виктория и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Модельер дополнила наряд баклажанными туфлями с открытым носком и на шпильках. Она сделала прическу с мягкими локонами с эффектом омбре, макияж с мерцающими оловянными тенями, розовыми румянами и нюдовой помадой, а также молочный маникюр и педикюр.

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Дэвид был одет в темно-синий костюм, голубую полосатую рубашку и темно-синий галстук. В нагрудном кармане у него лежал платок цвета сливочного масла. Обут он был в черные лоферы с пряжками. Лук Дэвид завершил стильной прической.

Бекхэм в своей речи во время церемонии сказал, что «никогда не мог представить, что такая честь выпадет на долю английского футболиста из рабочего класса». Дэвид также поблагодарил свою «невероятную семью». А Виктория, в свою очередь, похвалила трудовую этику мужа, а также его «доброту, верность и преданность людям, которых он любит».

Напомним, дочь Дэвида и Виктории Бекхэм — Харпер Бекхэм — появилась на церемонии в атласном розовом платье-комбинации на тонких бретельках и в бирюзовых мюлях.

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