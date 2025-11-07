Виктория в платье на бретельках, а Дэвид в смокинге: Бекхэмы собрались в ресторане всей семьей

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми - Ромео, Крузом и Харпер / © Instagram Виктории Бекхэм

4 ноября король Чарльз III посвятил 50-летнего британского футболиста Дэвида Бекхэма в рыцари. На церемонию в Виндзорский замок Бекхэм приехал с женой Викторией и родителями.

В этот волнительный для семьи день Дэвид был одет в первый мужской костюм, сшитый брендом его жены Виктории, о чем дизайнер написала в Instagram.

«День, который мы никогда не забудем 🤍 Дэвид в первой в истории вещи мужского гардероба, сшитой на заказ в ателье Victoria Beckham — утреннем костюме-тройке из британской шерсти и мохера, вдохновленном непроходящей изысканностью британской королевской семьи», — говорится в подписи под снимками, которыми поделилась Виктория.

Позже в этот же день семья собралась с друзьями в одном из лондонских ресторанов, чтобы отпраздновать событие. Леди Виктория опубликовала в блоге несколько фотографий на которых видно, что она приехала на ужин в черном платье на бретельках и с небольшим шлейфом, которое идеально сидело по фигуре, а ее муж Дэвид переоделся в черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку. На груди у него висел тот самый рыцарский орден.

«Не передать словами, как я горжусь тобой, @DavidBeckham! Было так здорово отпраздновать вчерашний день с нашими семьями и друзьями в нашем любимом ресторане в Лондоне. Спасибо @Gordongram и @Tanaramsay за то, что приняли нас в @RestaurantGordonRamsay — этот вечер мы никогда не забудем! Мы вас обоих очень любим! Xx», — написала Виктория в подписи под фотографиями.

Семья присутствовала на торжестве не в полном составе, не хватало их старшего сына Бруклина и его жены Николы Пельтц, которые, как известно, находятся в конфликте с Бекхэмами. В соцсетях пара не поздравила Дэвида с получением ордена.