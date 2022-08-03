Вино, наркотики, атмосфера насилия: бывшая девушка Джонни Деппа - Эллен Баркин - дала показания против него

В сериале "Херд против Деппа", за которым весь мир наблюдает уже не первый год, вышла новая серия. На этот раз показания дала бывшая девушка Джонни Эллен Баркин.

Издание Daily Mail поделилось некоторыми подробностями показаний бывшей девушки Джонни Деппа - актрисы Эллен Баркин.

Эллен Баркин / Фото: Associated Press

Актриса сказала в видеопоказаниях, что Депп смотрел свысока на людей, которые, по его мнению, были ниже его, и однажды назвал помощника "свиньей". 68-летняя Баркин сказала, что при этом актер может быть очаровательным, как и большинство насильников. Когда ее попросили уточнить, что она имеет в виду, говоря о Депе как о насильнике, она сказала: "Я имела в виду общий термин "насильники".

Она также утверждала, что в первый раз, когда они занимались сексом, Депп дал ей синтетический наркотик и спросил, хочет ли она "трахаться". Баркин сказала, что познакомилась с Деппом примерно в 1990 году, когда они вместе снимались в фильме "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". Звезды были вместе всего несколько месяцев, Эллен приезжала к Деппу домой или он приезжал к ней три-четыре раза в неделю. Баркин утверждает, что вокруг Деппа всегда царила атмосфера насилия.

Джонни Депп / Фото: Associated Press

По ее словам, отношение Деппа к ней было настолько плохим, что после того, как они расстались, ее брат отказался позволить ему сесть за их столик, когда они пересеклись в ресторане.

Баркин сказала, что она всегда знала, что Депп слишком много пил: "Он был пьян большую часть времени". Депп всегда был любителем красного вина. Она видела, как он употреблял кокаин, марихуану и галлюциногены. Однажды, как утверждает актриса, Депп швырнул бутылку вина через гостиничный номер в Лас-Вегасе во время съемок фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", в комнате, по словам Эллен, происходила драка между Джонни Деппом и его друзьями. Баркин не могла вспомнить, была ли бутылка полной и не задела ли она ее или кого-либо еще.

Также Маркин рассказала, что Депп был очень ревнив: "Он просто ревнивый человек, контролирующий, куда ты идешь, с кем ты идешь. Что ты делала прошлой ночью. Однажды у меня была царапина на спине, которая очень, очень разозлила его, потому что он настаивал, что это произошло от секса с другим мужчиной".

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