Виноваты звезды: почему топ-модель Жизель Бундхен развелась с Томом Брэди

Жизель Бундхен и Том Брэди / © Associated Press

Реклама

По данным новой книги о знаменитом спортсмене, именно короткая фраза супермодели могла стать окончательной точкой в их 13-летнем браке.

Жизель Бундхен и Том Брэди / © Associated Press

Как пишет Page Six со ссылкой на книгу журналиста Ларса Андерсона Brady: An American Story and the Price of Greatness («Брэди: Американская история и цена величия»), однажды Жизель, которая интересуется астрологией, посмотрела на их совместимость и сказала Тому: «Мы несовместимы». Источник, близкий к бывшему футболисту, утверждает, что после этого модель уже не хотела продолжать отношения.

Реклама

При этом проблемы в браке пары начались задолго до развода. Согласно книге, Жизель на протяжении нескольких лет была недовольна тем, что Брэди продолжал карьеру в НФЛ. Особенно остро этот вопрос встал после победы New England Patriots в Супербоуле в 2017 году. По словам автора, модель тогда спросила мужа, не лучше ли ему завершить карьеру.

Реклама

Брэди, однако, не был готов уходить из спорта. В феврале 2022 года он объявил о завершении карьеры, но уже через несколько недель передумал и вернулся в Tampa Bay Buccaneers. По данным книги, решение спортсмена стало для Жизель серьезным разочарованием.

© Associated Press

В октябре того же года пара объявила о разводе. В официальном заявлении Бундхен написала, что они «отдалились друг от друга», и подчеркнула, что благодарна за годы совместной жизни. У бывших супругов двое детей — 16-летний сын Бенджамин и 13-летняя дочь Вивиан.

Сама Жизель после развода вышла замуж за инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте, и в феврале 2025-го у них родился общий сын.

Новости партнеров