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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
289
Время на прочтение
1 мин

Винтажный наряд и малиновый торт: Ким Кардашьян показала, как отпраздновала 46-летие

Звезда устроила вечеринку, на которой сменила два праздничных образа.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян отметила 46-й день рождения в компании самых близких людей и устроила вечер в голливудском стиле. Для праздника звезда выбрала два эффектных винтажных наряда из архивной коллекции французского дизайнера Пако Рабана, которые превратили ее появление в настоящее модное шоу.

Основной образ Ким составило изумрудно-зеленое платье из металлической сетки, украшенное декоративными элементами. Наряд она дополнила необычным головным убором с камнями в тон.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с сестрой / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с сестрой / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Позже звезда переоделась в похожее красное платье из коллекции Paco Rabanne осень-зима 1995–1996. Оба образа подчеркнули фигуру Кардашьян и напомнили о смелой эстетике моды 1990-х.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Праздничный ужин прошел в ресторане Baldi при отеле Waldorf Astoria Beverly Hills. Среди гостей были мама именинницы Крис Дженнер, ее сестры Кортни, Хлое и Кайли, а также брат Роб Кардашьян, который редко появляется на публике.

Ким Кардашьян с сестрой / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с сестрой / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с мамой и сестрой / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с мамой и сестрой / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с сестрами / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с сестрами / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Одной из деталей вечера стал большой торт, украшенный свежей малиной.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян давно известна любовью к архивной моде и эффектным выходам. Ранее, напомним, она появилась на благотворительном вечере в винтажном платье Balenciaga 1951 года и роскошных бриллиантах.

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