Висела вниз головой: Линдсей Лохан позанималась флай-йогой

Линдсей Лохан / © Associated Press

38-летняя американская актриса Линдсей Лохан поделилась в своем Instagram интересным фото, на котором она позировала во время занятий флай-йогой — практикой, сочетающей элементы традиционной йоги, гимнастики, пилатеса и стретчинга, выполняемой в специальных гамаках, подвешенных к потолку.

Актриса была как раз запечатлена висящей головой вниз с закрытыми глазами. «Баланс — это не про идеальность, это про присутствие», — написала Линдсей под фото.

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

В комментариях под фото фолловеры звезды отметили, что она выглядит гармонично и спокойно и что несмотря на плотный график находит время на себя.

Отметим, последние несколько месяцев Линдсей находилась в промотуре своего нового фильма «Чумовая пятница-2» («Freakier Friday»), в котором она снялась вместе с Джейми Ли Кертис. Она посещала премьеры этой ленты и выходила на фотоколлы.

А также снялась в совместной фотосессии с коллегой по этому фильму — оказывается, с Кертис они дружат уже 22 года, с момента своего знакомства в 2003-м во время съемок первой части комедии.