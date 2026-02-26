Витамины, лед и массажи: девушка-модель Леонардо Ди Каприо рассказала, как готовится к выходу на подиум

Виттория Черетти

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — поделилась с Vogue France своим секретами подготовки к выходу на подиум.

Виттория Черетти

«Я умываю лицо, наношу увлажняющий и солнцезащитный кремы, расчесываю брови гелем, а затем завиваю ресницы. Если у меня есть дела утром, я быстро делаю макияж, то есть наношу консилер и бронзер или румяна», — рассказала итальянка, как начинается ее утро. И добавила, что ест на завтрак: «Если хочется чего-нибудь соленого, я люблю яичницу-болтунью или тост с авокадо, если же хочется чего-нибудь сладкого, я балую себя круассаном или йогуртом с гранолой и медом».

Чтобы быстро взбодриться после долгих перелетов Виттория наполняет миску водой, кубиками льда и ломтиками огурца и погружает туда лицо.

Черетти призналась, что во время Недели моды я принимает прополис, омега-3 и ашваганду, а в мини-баре номера отеля всегда держит патчи под глаза. После выходов на подиум модель любит принять горячий душ, чтобы смыть все напряжение дня, а потом идет на ужин с друзьями.

Виттория Черетти, фото: instagram.com/voguefrance

Также итальянка рассказала, что любит сауну, после которой принимает холодный душ, а также массаж, который делает минимум раз в неделю.

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го. Однако ни модель, ни актер не подтверждают слухи об их романе.

Ранее, напомним, Виттория Черетти в белом платье вынесла итальянский флаг на открытии Олимпийских игр-2026.