Вкусный завтрак за 2 минуты: быстрый рецепт от Евы Лонгории

Актриса показала в Instagaram, как готовит завтрак себе и своему другу актеру Амори Ноласко, который засветился в кадре.

"То чувство, когда готовишь яйца, а они не прилипают к сковороде Этот рецепт французского омлета отлично подходит для тех случаев, когда хочется заменить его на завтрак (или на ужин!). Отметьте меня, если воссоздадите это".

Для приготовления вам понадобится несколько яиц, сливочное масло, крем-сыр, ветчина, зелень. Взбитые яйца нужно вылить на хорошо разогретую сковородку, добавить ветчину, сыр и зелень и когда омлет будет почти готов, скрутить его в трубочку.

Приятного аппетита! И не забудьте отметить Еву в Instagram, если приготовите такой же французский омлет и решить выложить его фото в Сеть.

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