Vlad Darwin показал семейную фотосессию и представил рождественскую песню

Vlad Darwin представил атмосферный трек "На Різдво", которую посвятил всем детям и их родителям, которые в результате войны встречают праздники не вместе и не дома.

"Маленькие дети чувствуют войну, как и мир, через родителей! В глазах детей мы должны быть собраны, в тонусе и с верой только в лучшее! Слезы (а плакаты — это нормально) мы оставим на тот момент, когда малыши не видят…

Vlad Darwin/Прессслужба

Vlad Darwin с сыном/Прессслужба

Песню "На Різдво" я дарю всем детям и их родителям, которые из-за военной агрессии России вынуждены встречать новогодние праздники кто как — в разлуке, на чужбине, на оккупированных территориях… Этой композицией хочу напомнить всем украинцам, что враг никогда не сможет отнять у нас свет души, мечты и веры в чудо. Мы выстоим и обязательно победим. Также хочу низко поклониться всем защитникам и защитницам Украины за возможность подарить нашим детям праздник и писать музыку на родной земле даже во время войны", – рассказал о премьере Влад.

Создание студийной версии песни "На Різдво" в условиях постоянных ракетных обстрелов страны и блекаутов стало настоящим вызовом для артиста. Рождественская композиция предполагала живое звучание всех инструментов – рояля, струнных, барабанов, гитар и хора. Каждого музыканта нужно было писать на студии несколько часов. Поэтому в сегодняшних реалиях музыкантам приходилось работать над композицией Vlad Darwin в разных студиях Украины, в то время, когда был свет централизован и используя энергию генераторов. Это был огромный музыкальный пазл, который, благодаря слаженной работе всех участников студийного процесса, удалось собрать в указанный срок.

К работе над синглом Vlad Darwin пригласил саундпродюсеров Вадима Лисицу и Андрея Тропешко, вокалистов Ольгу Неку, Романа Болдузева, Даниэля Небеснюка, пианиста Александра Огневца, барабанщика Александра Люлякина, бас-гитариста Николая Кистенева, скрипаля Дениса Боева, струнный коллектив "Дивертисмент".

Вместе с премьерой композиции Vlad поделился красивой семейной фотосессией. На снимках он появился с сыном Рональдом и женой Кристиной Марти.

Vlad Darwin с семьей/Прессслужба

Vlad Darwin с семьей/Прессслужба

Vlad Darwin с семьей/Прессслужба

Vlad Darwin с семьей/Прессслужба

Читайте также: