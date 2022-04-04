Владимир Зеленский выступил с речью на "Грэмми": "Поддержите нас чем можете. Любым способом. Но не молчите"

Владимир Зеленский выступил с речью на "Грэмми": "Поддержите нас чем можете. Любым способом. Но не молчите"

Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялась 64-я церемония вручения музыкальных наград "Грэмми". На ней показали обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент выступил с речью на английском языке и рассказал о страшной войне, которую Россия развязала на территории Украины.

Как сообщает CNN, в записанном на видео обращении президент Зеленский призвал зрителей и тех, кто присутствовал на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лас-Вегасе в воскресенье, всеми возможными средствами поддержать Украину в борьбе с российским вторжением и "рассказать нашу историю, рассказать правду о войне" в социальных сетях и на телевидении.

Владимир Зеленский на "Грэмми" / Associated Press

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"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали не падающие звезды, а летящие ракеты", — сказал Зеленский. "Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют. Война не позволяет нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечной тишине. Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов, — сказал он. — Они поют для раненых. В госпиталях".

Он добавил, что "музыка все равно прорвется", и рассказал о своей стране, защищающей свою свободу: "Жить. Любить. Звучать".

Зеленский призвал тех, кто слушает: "Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас чем можете. Любым способом. Но не молчите".

Мика Ньютон и Джон Ледженд / Associated Press

"И тогда наступит мир. Все наши города разрушает война, — сказал он. — Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене "Грэмми".

После обращения Зеленского последовало выступление Джона Ледженда, к которому присоединились украинские артисты – Мика Ньютон, Люба Якимчук и Сюзанна Иглидан.

Мика Ньютон и Джон Ледженд / Associated Press

Напомним, ранее на церемонии "Оскар" президенту Зеленскому не дали выступить с речью, хотя многие звезды призывали организаторов пригласить президента Украины. Из-за того, что киноцеремония слишком скупо выразила позицию относительно войны в Украине, она была подвержена критике со стороны публики.