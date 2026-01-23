- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 324
- Время на прочтение
- 1 мин
Влюбленные Джейсон Момоа и Адрия Ардхона обнимались на красной дорожке
На мероприятии в Лондоне актриса Адрия Архона вновь продемонстрировала свою поддержку бойфренду Джейсону Момоа.
Звезда вышла на фотокол перед премьерой фильма «Команда разрушителей» (The Wrecking Crew), в котором сыграл ее партнер. Пара в отношениях с мая 2024 года и уже неоднократно вместе появлялась на публике.
Поэтому и на этот раз Джейсон и Адрия позировали обнявшись, а также показывали чувства.
Оделись же влюбленные в одинаковом стиле — Джейсон выбрал вельветовый костюм приглушенного лавандового оттенка, который носил в сочетании с трикотажной футболкой и аксессуарами. А вот Адрия выбрала длинное вечернее платье золотистого оттенка с халтером и декольте.
Ранее они позировали вместе на красной дорожке в Нью-Йорке и тоже вместе.