Влюбленные Джейсон Момоа и Адрия Ардхона обнимались на красной дорожке

Джейсон Момоа и Адрия Ардхона / © Associated Press

Звезда вышла на фотокол перед премьерой фильма «Команда разрушителей» (The Wrecking Crew), в котором сыграл ее партнер. Пара в отношениях с мая 2024 года и уже неоднократно вместе появлялась на публике.

Поэтому и на этот раз Джейсон и Адрия позировали обнявшись, а также показывали чувства.

Оделись же влюбленные в одинаковом стиле — Джейсон выбрал вельветовый костюм приглушенного лавандового оттенка, который носил в сочетании с трикотажной футболкой и аксессуарами. А вот Адрия выбрала длинное вечернее платье золотистого оттенка с халтером и декольте.

Ранее они позировали вместе на красной дорожке в Нью-Йорке и тоже вместе.