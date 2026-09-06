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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Влюбленные и неразлучные: Никола Пельц и Бруклин Бекхэм появились вместе в Венеции

На этот раз их появление стало одним из самых заметных событий фестивального вечера.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

Скандальная пара Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм вновь оказалась в центре внимания, но на этот раз в ходе Венецианского кинофестиваля. Супруги вместе появились на красной дорожке и очень откровенно демонстрировали нежность перед фотографами, ведь целовались и обнимались на публике.

Они посетили показ фильма «It Will Happen Tonight» в рамках 83-го кинофестиваля. Для выхода на красную дорожку Никола выбрала платье от бренда Balenciaga насыщенного кобальтово-синего цвета.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

Эффектный наряд девушки отличался асимметричным кроем на одно плечо, смелым вырезом на лифе и длинным шлейфом. Завершающей деталью стала полупрозрачная накидка на голове, напоминавшая вуаль и придававшая образу драматичности. Актриса не стала перегружать образ аксессуарами или большим количеством украшений.

Бруклин Бекхэм появился рядом с женой в классическом чёрном смокинге.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

Однако совместный выход на красную дорожку был далеко не единственным важным событием для Николы. Несколькими часами ранее она получила награду Rising Star на 25-й церемонии Kinéo Awards, которая традиционно проходит параллельно с Венецианским кинофестивалем.

Для вручения премии Пельц сменила яркий синий наряд на более сдержанное черное платье длины макси. Свой образ она дополнила выразительными серьгами-подвесками с изумрудами и бриллиантами.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

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