ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
191
Время на прочтение
1 мин

Возлюбленный Рианны A$AP Rocky поразил всех необычной сумкой в форме ореха и стал звездой вечера

Для выхода он выбрал классический костюм, но дополнил его необычными аксессуарами, которые сделали образ по-настоящему ярким.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
A$AP Rocky

A$AP Rocky / © Getty Images

29 октября в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке состоялось одно из самых заметных светских событий осени — церемония WSJ. Magazine Innovator Awards 2026. Ежегодно журнал WSJ. Magazine отмечает людей, чьи творческие идеи, смелые решения и новаторские проекты влияют на развитие культуры и меняют привычные представления о различных сферах жизни.

Церемония, как обычно, собрала немало звездных гостей. Среди тех, кто прошел по красной дорожке, были певица Дуа Липа, модель Кара Делевинь, певица Сиара вместе с мужем Расселом Уилсоном и известный рэпер A$AP Rocky, который привлек особенно много внимания.

A$AP Rocky / © Getty Images

A$AP Rocky / © Getty Images

На этот раз он посетил мероприятие без своей возлюбленной Рианны, но всё равно оказался в центре внимания — и всё благодаря своему образу. Рэпер, являющийся амбассадором модного бренда Chanel, выбрал для мероприятия классический тёмный костюм, который надел с белой рубашкой и ярким галстуком винного цвета.

Однако роскошь этому образу придали именно аксессуары, ведь лацкан пиджака украшала брошь в виде морского конька, а в руке рэпер держал оригинальную сумку в виде ореха.

A$AP Rocky / © Getty Images

A$AP Rocky / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie