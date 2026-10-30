Возлюбленный Рианны A$AP Rocky поразил всех необычной сумкой в форме ореха и стал звездой вечера

A$AP Rocky / © Getty Images

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29 октября в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке состоялось одно из самых заметных светских событий осени — церемония WSJ. Magazine Innovator Awards 2026. Ежегодно журнал WSJ. Magazine отмечает людей, чьи творческие идеи, смелые решения и новаторские проекты влияют на развитие культуры и меняют привычные представления о различных сферах жизни.

Церемония, как обычно, собрала немало звездных гостей. Среди тех, кто прошел по красной дорожке, были певица Дуа Липа, модель Кара Делевинь, певица Сиара вместе с мужем Расселом Уилсоном и известный рэпер A$AP Rocky, который привлек особенно много внимания.

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A$AP Rocky / © Getty Images

На этот раз он посетил мероприятие без своей возлюбленной Рианны, но всё равно оказался в центре внимания — и всё благодаря своему образу. Рэпер, являющийся амбассадором модного бренда Chanel, выбрал для мероприятия классический тёмный костюм, который надел с белой рубашкой и ярким галстуком винного цвета.

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Однако роскошь этому образу придали именно аксессуары, ведь лацкан пиджака украшала брошь в виде морского конька, а в руке рэпер держал оригинальную сумку в виде ореха.

A$AP Rocky / © Getty Images

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