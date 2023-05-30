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Вместе 25 лет: Синди Кроуфорд показала свадебные кадры в день годовщины

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1616
Время на прочтение
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Вместе 25 лет: Синди Кроуфорд показала свадебные кадры в день годовщины

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Супермодель Синди Кроуфорд показала, какой была ее свадьба 25 лет назад.

В своем блоге в Instagram Синди Кроуфорд показала кадры со свадьбы с Рэнди Гербером и поздравила мужа с очередной годовщиной.

"Ровно 25 лет назад мы с Рэнди поженились в Ocean Club на Багамах. Это была идеальная свадьба, запечатленная @arthurelgort. Мы провели прекрасные выходные в окружении семьи и друзей, празднуя нашу любовь друг к другу. Я бы сделала это снова за секунду.

Хочу поздравить "нас" с 25-летием. Мы были благословлены во многих отношениях, особенно наши двое детей @presleygerber и @kaiagerber. Я также хочу признать, что даже при всех благословениях жизнь полна взлетов, падений и испытаний. Я горжусь тем, как мы шли по жизни вместе — обращаясь друг к другу за силой и утешением. Ты был моим лучшим другом, и я не могу представить жизнь без тебя.

(листайте фото вправо)

С годовщиной @randegerber!" - написала трогательный пост Синди.

На невесте в день свадьбы было миниатюрное платье в бельевом стиле, а ее супруг был в белой рубашке и черных брюках. Оба были босиком.

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