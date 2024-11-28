Вместе на фотоколл: 64-летний Антонио Бандерас пришел на светское мероприятие с возлюбленной

Известный актер и красавица Николь позировали для фото держась за руки.

Антонио Бандерас вышел на фотоколл мероприятия ELLE for Future 2024 в Мадриде, который проводился в отеле Four Seasons. 64-летний актер выглядел отлично и был в приподнятом настроении.

На мероприятие она надел классический черный смокинг в сочетании с белой рубашкой и черным галстуком. За руку Антонио держал свою возлюбленную - Николь Кимпел.

Женщина надела по такому случаю платье от бренда Alberta Ferretti, которое носила с черными босоножками и длинными серьгами с камнями.

Антонио Бандерас / Фото: Getty Images

Николь также сделала яркий вечерний макияж и немного изменила цвет волос, ведь летом они были у нее более светлыми. Пара вместе посетила 81-й Венецианский кинофестиваль, который проходил в Италии. Антонио Бандерас вышел тогда на красную дорожку с возлюбленной, которая носила красное платье и держала в руке сумку от Bvlgari.

Антонио Бандерас и Николь Кимпель в Венеции / Фото: Associated Press

Отметим, что пара вместе с 2015 года. Об их отношениях стало известно после того, как Бандерас развелся с актрисой Мелани Гриффит.

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