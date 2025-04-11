Вместе на красную дорожку: Сара Джессика Паркер вышла в свет с мужем дочками-близняшками

Звезда сериала «Секс в большом городе»Сара Джессика Паркер появилась на публике в Нью-Йорке. Актриса посетила премьеру мюзикла SMASH на Бродвее, в Imperial Theatre.
Однако на красную дорожку 60-летняя Сара Джессика вышла в этот раз в компании своей семьи — мужа Мэттью Бродерика и 16-летних дочерей-близняшек Табиты и Мэрион.
Паркер надела черное кружевное платье, которое дополнила пальто, лаковыми туфлями и гламурной сумкой со стразами. Мэттью позировал перед фотографами в синем костюме и ярком галстуке, а вот дочери пары выбрали платья — черное и зеленое. Также на девушках были пальто и красивая обувь.
Марион и Табита не часто выходят с родителями на красные дорожки. В последний раз они так все вместе сходили публично в театр в 2022 году, посмотрев премьерный показ нового бродвейского мюзикла «В джазе только девушки».