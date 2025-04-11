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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
238
Время на прочтение
1 мин

Вместе на красную дорожку: Сара Джессика Паркер вышла в свет с мужем дочками-близняшками

Также у пары есть сын, но он с ними в этот раз замечен не был.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сара Джессика Паркер, Мэттью Бродерик, Марион и Табита Бродерик

Сара Джессика Паркер, Мэттью Бродерик, Марион и Табита Бродерик / © Getty Images

Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер появилась на публике в Нью-Йорке. Актриса посетила премьеру мюзикла SMASH на Бродвее, в Imperial Theatre.

Однако на красную дорожку 60-летняя Сара Джессика вышла в этот раз в компании своей семьи — мужа Мэттью Бродерика и 16-летних дочерей-близняшек Табиты и Мэрион.

Сара Джессика Паркер, Мэттью Бродерик, Марион и Табита Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер, Мэттью Бродерик, Марион и Табита Бродерик / © Getty Images

Паркер надела черное кружевное платье, которое дополнила пальто, лаковыми туфлями и гламурной сумкой со стразами. Мэттью позировал перед фотографами в синем костюме и ярком галстуке, а вот дочери пары выбрали платья — черное и зеленое. Также на девушках были пальто и красивая обувь.

Марион и Табита не часто выходят с родителями на красные дорожки. В последний раз они так все вместе сходили публично в театр в 2022 году, посмотрев премьерный показ нового бродвейского мюзикла «В джазе только девушки».

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
238
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