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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
365
Время на прочтение
1 мин

Вместе на премьеру: Джейсон Момоа вышел на красную дорожку со своей девушкой

Актеры Адриа Архона и Джейсон Момоа посетили вместе мировую премьеру сериала Chief of War, который будет идти на Apple TV+. Мероприятие состоялось на Гавайях — родном штате Момоа.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Адриа Архона и Джейсон Момоа

Адриа Архона и Джейсон Момоа / © Getty Images

Пара позировала фотографам обнявшись. Джейсон надел черный брюки, футболку и светло-коричневые ботинки с ремнем. Также актер дополнил образ традиционным гавайским кейпом из перьев и украшением на шее. Этот наряд является отсылкой к вещам, которые когда-то носил вождь и воин, который жил на Гавайях и которого в сериале сыграл Момоа.

Адриа пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего бойфренда. Актриса надела длинное платье терракотового цвета от бренда Elie Saab. У наряда было глубокое декольте, шлейф и украшение на талии в виде складок и рюшей.

Адриа Архона и Джейсон Момоа / © Getty Images

Адриа Архона и Джейсон Момоа / © Getty Images

Напомним, что пара в отношениях с мая 2024 года и уже неоднократно вместе появлялась на публике. В частности Адриа и Джейсон приходили на премьеру фильма «MINECRAFT: Фильм» и сериала «Андор».

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Дата публикации
Количество просмотров
365
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