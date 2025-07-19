Вместе на премьеру: Джейсон Момоа вышел на красную дорожку со своей девушкой

Адриа Архона и Джейсон Момоа / © Getty Images

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Пара позировала фотографам обнявшись. Джейсон надел черный брюки, футболку и светло-коричневые ботинки с ремнем. Также актер дополнил образ традиционным гавайским кейпом из перьев и украшением на шее. Этот наряд является отсылкой к вещам, которые когда-то носил вождь и воин, который жил на Гавайях и которого в сериале сыграл Момоа.

Адриа пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего бойфренда. Актриса надела длинное платье терракотового цвета от бренда Elie Saab. У наряда было глубокое декольте, шлейф и украшение на талии в виде складок и рюшей.

Адриа Архона и Джейсон Момоа / © Getty Images

Напомним, что пара в отношениях с мая 2024 года и уже неоднократно вместе появлялась на публике. В частности Адриа и Джейсон приходили на премьеру фильма «MINECRAFT: Фильм» и сериала «Андор».

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