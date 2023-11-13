Вместе, но отдельно: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер опять появились на одном мероприятии

Знаменитости обнародовали отношения в начале сентября. Впервые слухи о том, что они встречаются, появились еще в апреле.

Звезда "Дюны" Тимоти Шаламе в субботу вечером появился в прямом эфире популярного шоу Saturday Night Live в роли ведущего. Во время программы актер продемонстрировал свой музыкальный талант, а также прорекламировал новый фильм "Вилли Вонка" со своим участием.

После шоу Тимоти заметили на улице, когда он направлялся на афтепати, чтобы отпраздновать свое выступление.

На 27-летнем актере был яркий лук, в котором она также появился и в эфире: кофта с капюшоном, джинсы и кеды.

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Уличный образ актер дополнил вельветовой курткой и кепкой.

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Однако посетил это мероприятие Шаламе не один. Поддержать бойфренда пришла Кайли Дженнер - его девушка. Пара в отношениях с весны, но хоть вместе они на красную дорожку никогда не выходят - роман не скрывают и часто посещают одни мероприятия, хоть приезжают на них по отдельности.

В этот на звезда реалити надела черное мини-платье, бесшовные леггинсы Khy и дополнила образ сумкой от Miu Miu, босоножками от The Row. На глазах у Дженнер были солнцезащитные очки.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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