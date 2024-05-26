Вместе с военным оркестром: Павел Зибров выпустил обновленную версию своего легендарного хита "Хрещатик"

Павел Зибров ко Дню Киева выпустил обновленную версию своей легендарной песни "Хрещатик" вместе с военным оркестром 8 учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта.

В видеоработе артист торжественно идет с военным оркестром по центральной улице Киева, а также напротив Родины-матери.

Павел Зибров

Павел Зибров

Интересно, что в новом варианте песни слова и смыслы изменены: Павел Зибров поет: "Я і друзів розумів і ворогів НЕ зміг прощати".

Артист уже два года вживую поет именно так, но в записи мы услышали сегодня впервые.

Песня "Хрещатик" была написана в 1994 году. Музыку написал сам исполнитель – Павел Зибров, слова – народный артист и Герой Украины Юрий Рыбчинский.

Павел Зибров

Песня мгновенно стала популярной и не сбавляет обороты по сей день. Это визитная карточка Павла Зиброва и первая ассоциация с ним и Киевом.

Артист уже не в первый раз перерабатывает и дает новое звучание хита. Существует классическая версия, более современная, латино, джаз, диджей-версия вместе с группой KOLABA и теперь с военным оркестром.

Павел Зибров

Павел Николаевич вспоминает много каверов на песню – пели от рокеров до попов, поэтому эта композиция знаковая для него и общества.

Павел Зибров

Павел Зибров

Кроме того, Павел Зибров на своих страницах в соцсетях поздравил всех киевлян с Днем города:

"Дорогие киевляне, я искренне поздравляю вас с Днем города! Киев – это источник давних легенд и культурного богатства. Он мужественно выдержал много событий, видел людей, творивших историю Украины. Пусть город каштанов всегда будет для вас источником вдохновения, мирным городом, где сбываются мечты, и где сердце наполняется любовью к родному краю.

И сегодня для вас премьера обновленной версии моего легендарного хита, написанного вместе с Юрием Рыбчинским – "Хрещатик" звучит торжественно вместе с военным оркестром 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта. Для меня это большая ответственность, радость и честь! Видео уже есть на моем официальном YouTube-канале.

Желаю мирного неба над головой, счастья и благополучия! С праздником, родной Киев!"

Павел Зибров

Павел Зибров

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