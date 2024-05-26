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Вместе с военным оркестром: Павел Зибров выпустил обновленную версию своего легендарного хита "Хрещатик"

Вместе с военным оркестром: Павел Зибров выпустил обновленную версию своего легендарного хита "Хрещатик"

Павел Зибров

Народный артист Украины сделал музыкальный подарок своим поклонникам.

Павел Зибров ко Дню Киева выпустил обновленную версию своей легендарной песни "Хрещатик" вместе с военным оркестром 8 учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта.

В видеоработе артист торжественно идет с военным оркестром по центральной улице Киева, а также напротив Родины-матери.

Павел Зибров / ©
Павел Зибров
Павел Зибров / ©
Павел Зибров

Интересно, что в новом варианте песни слова и смыслы изменены: Павел Зибров поет: "Я і друзів розумів і ворогів НЕ зміг прощати".

Артист уже два года вживую поет именно так, но в записи мы услышали сегодня впервые.

Песня "Хрещатик" была написана в 1994 году. Музыку написал сам исполнитель – Павел Зибров, слова – народный артист и Герой Украины Юрий Рыбчинский.

Павел Зибров / ©
Павел Зибров

Песня мгновенно стала популярной и не сбавляет обороты по сей день. Это визитная карточка Павла Зиброва и первая ассоциация с ним и Киевом.

Артист уже не в первый раз перерабатывает и дает новое звучание хита. Существует классическая версия, более современная, латино, джаз, диджей-версия вместе с группой KOLABA и теперь с военным оркестром.

Павел Зибров / ©
Павел Зибров

Павел Николаевич вспоминает много каверов на песню – пели от рокеров до попов, поэтому эта композиция знаковая для него и общества.

Павел Зибров / ©
Павел Зибров
Павел Зибров / ©
Павел Зибров

Кроме того, Павел Зибров на своих страницах в соцсетях поздравил всех киевлян с Днем города:

"Дорогие киевляне, я искренне поздравляю вас с Днем города! Киев – это источник давних легенд и культурного богатства. Он мужественно выдержал много событий, видел людей, творивших историю Украины. Пусть город каштанов всегда будет для вас источником вдохновения, мирным городом, где сбываются мечты, и где сердце наполняется любовью к родному краю.

И сегодня для вас премьера обновленной версии моего легендарного хита, написанного вместе с Юрием Рыбчинским – "Хрещатик" звучит торжественно вместе с военным оркестром 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта. Для меня это большая ответственность, радость и честь! Видео уже есть на моем официальном YouTube-канале.

Желаю мирного неба над головой, счастья и благополучия! С праздником, родной Киев!"

Павел Зибров / ©
Павел Зибров
Павел Зибров / ©
Павел Зибров

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