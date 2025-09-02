Хлоя Маль и Анна Винтур / © Associated Press

Новым главным редактором американского Vogue стала Хлоя Маль, которая до этого руководила сайтом издания. Она заняла должность руководителя отдела редакционного контента американского Vogue.

«Мода — это искусство принимать изменения, но некоторые изменения ближе к сердцу, чем другие. Когда пришло время нанять кого-то на должность редактора американского Vogue, я знала, что у меня есть только один шанс сделать правильный выбор. Я рада объявить, что Хлоя Маль станет следующим руководителем редакционного контента нашего американского издания, возглавит американский журнал и будет курировать его цифровое освещение», — говорится в заявлении Анны Винтур.

Хлоя Маль / © Associated Press

Теперь Хлоя будет отвечать за повседневную деятельность Vogue в печатном и цифровом форматах, однако будет продолжать подчиняться непосредственно Винтур.

Прежний главный редактор американского Vogue, одна из самых культовых фигур в мире современной моды Анна Винтур ушла с занимаемого поста в июне после 37 лет работы. При этом Винтур осталась глобальным редакционным директором Vogue, а также глобальным директором по контенту Condé Nast, курируя работу таких изданий, как GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit и Teen Vogue.

39-летняя Хлоя Маль — дочь французского режиссера Луи Маля и актрисы Кэндис Берген. Она работает в Vogue с 2011 года. В начале карьеры Хлоя была редактором соцсетей, позже стала внештатным автором, а два года назад возглавила сайт Vogue.