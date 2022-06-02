"Вместо детства – борьба за жизнь": Тина Кароль встретилась с украинскими детьми в Литве

Певица встретилась с детьми из Украины в Свято-Троицком храме в Вильнюсе.
Тина Кароль вчера, 1 июня, посетила украинское посольство, где встретилась с Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литовской Республике Петром Бештой.
После этого артистка посетила Свято-Троицкий храм в Вильнюсе, где встретилась с детьми-переселенцами из Украины.
Они пообщались, получили автографы от Тины, попели и пофотографировались.
Игумен монастыря о. Николай Козелкивский ознакомил певицу со старинной украинской святыней и музеем.
"24 февраля этого года детство потеряло цвет и наполнилось страхом. В Украине родились первые дети войны, у которых вместо детства – борьба за жизнь, бомбоубежище вместо дома. Их воспоминания будут отличиться от воспоминаний других детей в мире, но я верю в одно: поколение детей войны впоследствии станет поколением победителей", — сказала Кароль.
Напомним, 1 июня в Вильнюсе состоялся благотворительный сольный концерт Тины, после которого она отправится в Италию, чтобы выступить в Риме. На сцене певица появилась в белом платье на бретельках.
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