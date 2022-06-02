"Вместо детства – борьба за жизнь": Тина Кароль встретилась с украинскими детьми в Литве

"Вместо детства – борьба за жизнь": Тина Кароль встретилась с украинскими детьми в Литве

Певица встретилась с детьми из Украины в Свято-Троицком храме в Вильнюсе.

Тина Кароль вчера, 1 июня, посетила украинское посольство, где встретилась с Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литовской Республике Петром Бештой.

Тина Кароль/Прессслужба

Тина Кароль/Прессслужба

Тина Кароль/Прессслужба

После этого артистка посетила Свято-Троицкий храм в Вильнюсе, где встретилась с детьми-переселенцами из Украины.

Тина Кароль/Прессслужба

Они пообщались, получили автографы от Тины, попели и пофотографировались.

Тина Кароль/Прессслужба

Тина Кароль/Прессслужба

Игумен монастыря о. Николай Козелкивский ознакомил певицу со старинной украинской святыней и музеем.

Тина Кароль/Прессслужба

"24 февраля этого года детство потеряло цвет и наполнилось страхом. В Украине родились первые дети войны, у которых вместо детства – борьба за жизнь, бомбоубежище вместо дома. Их воспоминания будут отличиться от воспоминаний других детей в мире, но я верю в одно: поколение детей войны впоследствии станет поколением победителей", — сказала Кароль.

Тина Кароль/Прессслужба

Напомним, 1 июня в Вильнюсе состоялся благотворительный сольный концерт Тины, после которого она отправится в Италию, чтобы выступить в Риме. На сцене певица появилась в белом платье на бретельках.

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