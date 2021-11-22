Вместо Меган Фокс: Machine Gun Kelly пришел на музыкальную церемонию с 12-летней дочерью

В этом году знаменитый музыкант пригласил на церемонию дочку, е не свою девушку.

Скандальный американский музыкант Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), который также является бойфрнедом звезды "Трансформеров" Меган Фокс, появился на церемонии American Music Awards не со своей эффектной возлюбленной, а с 12-летней дочерью Кэйси.

Machine Gun Kelly с дочерью / Associated Press

31-летний рокер стал лауреатом в номинации "Любимый рок-артист" и на красной ковровой дорожке его награду держала дочь. Они с радостью позировали фотографам, много улыбались и кривлялись. Меган к паре не присоединилась.

Machine Gun Kelly с дочерью / Associated Press

Стоит отметить, что Кейси с отцом на публике появляется не впервые и перед камерами вести себя умеет. Более того, для церемонии она выбрала красивое черное платье с вырезами, которое дополнила маленькой черной сумочкой на цепочке, длинным французским маникюром и множеством золотых украшений. Волосы Кэйси были уложены в объемную прическу, а на лице был очень легкий натуральный макияж.

Machine Gun Kelly с дочерью / Associated Press

Отец юной красавицы был, как всегда, экстравагантен, ведь надел широкие черные штаны и кофту с множеством заклепок и декора. Шею музыканта украшал чокер с шипами, а на руках он сделал цветной маникюр с декором в виде цепочек.

Кэси Колсон Бейкер родилась 24 июля 2009 года в семье Эммы Кэннон и Колсона Бейкера. Родители были очень юны, когда на свет появилась их дочь и так и не поженились, но воспитывают девочку вместе. Бейкер неоднократно рассказываю в интервью, что старается быть хорошим отцом и дать своей дочери все самое лучшее и обеспечить ее, тем более оглядываясь на свое несчастливое детство - мать музыканта ушла из семьи, поэтому Колсон вместе с отцом, который страдал от депрессии и безработицы, жили у тети. Также будущую звезду часто травили сверстники.

В прошлом году на церемонии Machine Gun Kelly сопровождала возлюбленная Меган Фокс. Это было первое появление их как пары на красной дорожке перед фотографами.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Getty Images

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