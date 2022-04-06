Вместо обнаженных красавиц – военные, гражданские и животные: журнал Playboy посвятил спецвыпуск войне

Вырученные средства от продажи украинского глянца пойдут на гуманитарную помощь.

Журнал Playboy Ukraine посвятил новый номер войне в Украине. На обложке спецвыпуска вы не увидите обнаженных красавиц. На ней изображены кадры ужасающей войны: разрушены жилые дома; эвакуация из Ирпеня, где люди прячутся под мостом от обстрелов и бомбардировок; храбрые украинские военные, помогающие гражданским спасаться от российских оккупантов; Анастасия Тиха – девушка, спасшая из охваченного огнем Ирпеня 15 собак с инвалидностью.

"То, что украинки — несравнимые, мы доказывали всем с каждым выпуском Playboy Ukraine более 15 лет подряд. Сейчас в нашу страну пришла война, и мы ежедневно доказываем всему миру еще и то, что наша нация сильнейшая. Мы всегда призывали к свободе своих желаний, а сегодня мы показываем всему миру, что есть настоящая независимость и реальная свобода целой нации.

Героизм защитников Украины, смелость украинцев вдохновили нас создать этот спецвыпуск. Он вне стандартов Playboy, но покажет всему миру, что происходит в Украине. Покажет сокрушительную, безжалостную войну, которую должен остановить мир. Покажет смелость и слезы отчаяния. Покажет жажду победы", — говорится в сообщении редакции.

Электронную версию журнала можно купить онлайн. Стоимость определяет покупатель – редакция предлагает заплатить от 10 до 100 евро. А тем, кто хочет получить печатную версию глянца, редакция обещает прислать ее после нашей победы.

Вырученные средства от продажи журнала отправят на гуманитарную помощь, обеспечение больниц и покупку автомобилей скорой помощи.

Редакция журнала процитировала основателя Playboy Хью Хефнера: "Настоящие непристойности не имеют отношения к сексу. Настоящие непристойности – это война, нетерпимость и убийство друг друга".

Напомним, польская версия журнала Vogue выпустила обложку в сине-желтых цветах, которую создала Елена Емчук, фэшн-фотограф и художник, которая уже много лет обращается к мотивам украинской культуры в своих работах.

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