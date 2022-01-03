Вместо оливье - спортзал: новый "Холостяк" похвастался накачанным торсом

Алекс Топольский показал фото из спортзала.

Главный герой 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" - 32-летний Алекс Топольский – вместо поедания салатов с новогоднего стола занимается своим телом. Он пошел в спортзал, откуда поделился пикантным снимком.

Алекс позировал в одних шортах, демонстрируя свой обнаженный накачанный торс.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

"Кто-то ел оливье? Я слышал легенды ходят, как оно, расскажите", - спросил Топольский у фолловеров.

Подписчики ему ответили: "Вкусное, что еще сказать", "Безумно вкусно, только теперь нужно в зале сгонять его" , "Вкусно и шуба и оливье, и курица и рыба и всякие шняшки... все прям", "Какой мужчина, мне б такого!".

Еще Алекс опубликовал снимки своего стильного лука. Фото, скорее всего, были сделаны во время съемок "Холостяка". Мужчина был одет в белый смокинг с черными лацканами, черную футболку и темные джинсы. Позировал он на балконе на фоне заснеженных елок.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Напомним, Топольский живет в Майами, где построил успешный бизнес. Мужчина занимается недвижимостью – он сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе. Еще он основал кейс для стерилизации различных предметов, что очень актуально во время пандемии.

Кроме того, Алекс развивается как актер и модель. Он снялся во многих фильмах, клипах и рекламе. Больше фактов о новом Холостяке читайте в нашем материале.

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