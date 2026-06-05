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- Шоу-бизнес
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Вместо отдыха: топ-модель Изабель Гулар с бойфрендом убирали мусор на бразильском пляже
Звездная пара присоединилась к экологической инициативе.
41-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Изабель Гулар показала в своем Instagram, чем занималась на одном из пляжей Бразилии в компании своего бойфренда — 35-летнего немецкого футболиста Кевина Траппа.
Звездная пара присоединилась к экологической инициативе и занялась уборкой мусора.
Изабель и Кевин собирала пластиковые бутылки, куски старых сетей и металл в большие пакеты.
«Наш отпуск и первая поездка в Ленсойс-Мараньенсес, и теперь мы понимаем, почему это место так привлекает людей. Сохранение этого природного сокровища имеет первостепенное значение, и участие в общественной акции по уборке мусора заставило нас осознать, что защита этой красоты — ответственность каждого. Рай и пластик просто несовместимы», — написала Гулар под фото.
Ранее, напомним, топ-модель Изабель Гулар шокировала своим «новым» лицом в Каннах. Девушка в компании своего возлюбленного посетила премьеру драматического фильма Fjord. Однако все внимание публике было приковано к ее внешнему виду.