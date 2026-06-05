Вместо отдыха: топ-модель Изабель Гулар с бойфрендом убирали мусор на бразильском пляже

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

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41-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Изабель Гулар показала в своем Instagram, чем занималась на одном из пляжей Бразилии в компании своего бойфренда — 35-летнего немецкого футболиста Кевина Траппа.

Звездная пара присоединилась к экологической инициативе и занялась уборкой мусора.

Изабель Гулар и Кевин Трапп / © Instagram Изабель Гулар

Кевин Трапп / © Instagram Изабель Гулар

Изабель и Кевин собирала пластиковые бутылки, куски старых сетей и металл в большие пакеты.

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«Наш отпуск и первая поездка в Ленсойс-Мараньенсес, и теперь мы понимаем, почему это место так привлекает людей. Сохранение этого природного сокровища имеет первостепенное значение, и участие в общественной акции по уборке мусора заставило нас осознать, что защита этой красоты — ответственность каждого. Рай и пластик просто несовместимы», — написала Гулар под фото.

Изабель Гулар и Кевин Трапп / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар и Кевин Трапп / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Ранее, напомним, топ-модель Изабель Гулар шокировала своим «новым» лицом в Каннах. Девушка в компании своего возлюбленного посетила премьеру драматического фильма Fjord. Однако все внимание публике было приковано к ее внешнему виду.

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