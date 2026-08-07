Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

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29-летняя американская модель, предпринимательница и основательница косметического бренда Rhode — Хейли Бибер — опубликовала в своем Instagram видео из спортзала, продемонстрировав силовую тренировку, которая пришла на смену привычному для нее пилатесу.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

На кадрах Хейли выполняет приседания с тяжелой гантелью, удерживая ее перед собой. Для более глубокой проработки мышц ягодиц и ног модель поставила пятки на специальную платформу. Для тренировки она выбрала облегающий спортивный комплект со штанами клеш и яркие кроссовки.

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Как отмечают западные СМИ, в последнее время Бибер все чаще делает ставку именно на силовые тренировки. «Думаю, пилатес немного вышел из моды. Я люблю пилатес, правда. Но, мне кажется, он стал своего рода трендом, и очень трудно найти действительно хороших преподавателей, которые заботятся о правильной технике выполнения упражнений», — призналась Хейли и добавила, что сейчас предпочитает упражнения с отягощениями, поскольку они помогают постепенно увеличивать нагрузку, развивать силу и эффективнее укреплять мышцы.

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Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

По словам модели, она не отказалась от пилатеса полностью, но теперь он занимает гораздо меньше места в ее тренировочном графике. Хейли также рассказывала, что ей важно не просто оставаться стройной, а чувствовать себя сильной и выносливой.

Ранее, напомним, 79-летний Арнольд Шварценеггер показал, как тренируется в спортзале.

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