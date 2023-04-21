Вместо платья: звезды появились на Latin American Music Award в металических и пластмассовых топах

В этом году музыкальная церемония отличилась большим количеством похожих нарядов.

В американском городе Лас-Вегасе состоялась ежегодная церемония вручения наград Latin American Music Award. Мероприятие является испаноязычным аналогом American Music Awards.

В этом году на красной дорожке знаменитости продемонстрировали много необычных и довольно эффектных образов, но особенно привлекли внимание экстравагантные топы из пластика и метала, в которых появилось сразу несколько селебрити.

Данна Паола

Мексиканская певица и актриса пришла в бюстье с серебристыми и лакированными вставками, которые имитировали металл. Также ее топ украшало много металлических цепочек.

Данна Паола / Фото: Associated Press

Леле Понс

26-летний блогер выбрала серебристый топ с острыми краями, который немного напоминал по форме бант. Сочетала она его с черным кожаным костюмом - брюками и укороченным жакетом с рукавами.

Леле Понс с мужем / Фото: Associated Press

Кларисса Молина

Доминиканская модель и королева красоты появилась на красной дорожке в длинной красной юбке и топе от kevin rojas.

Кларисса Молина / Фото: Associated Press

Mar Solís

Певица выбрала эльфийский образ с металлическим бюстье и украшениями на лице.

Mar Solís / Фото: Associated Press

Моника Лопес

Женщина вышла к фотографам в полностью черном ансамбле, яркой деталью которого стал топ-бюстье золотого оттенка.

Моника Лопес / Фото: Getty Images

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