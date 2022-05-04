Вместо подарков: Настя Каменских в честь своего 35-летия собирает средства на авто для ВСУ

Украинская певица отмечает юбилей вне дома и рассказывает о своем самом большом желании.

Сегодня, 4 мая, Насте Каменских исполняется 35 лет. Свой день рождения певица отмечает не дома, о чем сильно сожалеет.

"Год назад представляла, как буду отмечать этот день дома, в кругу родных и друзей. И никогда не думала, что в свой юбилей загадаю только одно желание: чтобы скорее закончилась война и мы победили! Не верю, что о таком желании нужно молчать. Напротив, верю – оно сбудется, если о нем говорить! И не просто говорить, а делать все от нас зависящее для этого!" – пишет в своем Instagram артистка.

В свой юбилей Настя отказывается от подарков и открывает вместо этого сбор средств на авто для ВСУ: "… для меня будет лучшим подарком, если сегодня мы вместе с вами сделаем хорошее дело и соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ. Давайте присоединимся к сбору и приобретем как можно больше автомобилей для тех, кто защищает нас и нашу землю! Каждая гривна имеет значение!"

"Помните, победа – это наше общее дело!" – добавляет Настя и просит всех желающих присоединяться.

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