Вместо романтичного платья надела эффектное: Памела Андерсон поразила всех нарядом с разрезом до талии

Памела Андерсон / © Associated Press

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Самые известные голливудские звезды устроили настоящий парад гламура в Нью-Йорке в четверг вечером в ходе пятого ежегодного благотворительного вечера Caring for Women Dinner, организованного Фондом Kering.

Актриса Памела Андерсон стала одной из главных гостей мероприятия и продемонстрировала невероятный наряд, который подтвердил многогранность её стиля.

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Памела Андерсон / © Associated Press

59-летняя актриса выбрала длинное платье от Gucci с длинными рукавами и высоким вырезом. На первый взгляд наряд казался слишком простым для звезды, однако у платья было две эффектные детали — разрез на юбке, а также вырез на спине.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Она дополнила наряд прозрачными колготками и классическими туфлями с заостренным носком. Завершающим акцентом образа стала блестящая серебристая сумочка-клатч, придавшая образу вечерний шик.

Памела Андерсон / © Associated Press

Свои платиновые волосы она уложила в мягкие локоны с нотками винтажной эстетики, а в макияже сделала ставку на естественность и сдержанность. Что интересно, на этот раз она не отказалась от макияжа.

Памела Андерсон / © Associated Press

В этом году Памела стала одной из соорганизаторов вечера — всего через несколько дней после того, как получила награду на гала-вечере amfAR в рамках Венецианского кинофестиваля.

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