Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Вместо ткани были камни: Дженна Ортега надела наряд, который все будут обсуждать еще очень долго

Актриса в очередной раз доказала, что никто не носит готический гламур лучше нее.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

22-летняя Дженна Ортега, главная героиня популярного сериала Netflix «Уэнздей», стала одной из главных звезд премии «Эмми», которая прошла в 14 сентября в Лос-Анджелесе. Появление актрисы на красной дорожке вызвало бурную реакцию из-за ее «голого» наряда.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна выбрала ансамбль от Модного дома Givenchy разработанный для коллекции осень-зима 2025 модельером Сарой Бертон — автором свадебного платья принцессы Кейт. Он включал скульптурный топ, полностью сделанный из крупных камней, бусин, жемчуга и кристаллов разных оттенков, который покрывал ее обнаженное тело, прикрывая частично грудь, и выглядел как гламурная сетка.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Носила этот топ Дженна в сочетании с длинной черное юбкой с разрезом, который демонстрировал ее ноги и босоножки на платформе от Christian Louboutin.

Волосы звезды были уложены в необычную прическу с эффектом небрежности, а на ее лице был яркий макияж.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Во время церемонии она вышла на сцену со свой коллегой по сериалу «Уэнздей» — Кэтрин Зетой-Джонс — чтобы вручить награду за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале, которую одержала актриса Кэтрин Ланаса за роль медсестры в сериале «Больница Питт».

Кэтрин Зета-Джонс и Дженна Ортега вручают награду Кэтрин Ланаса / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс и Дженна Ортега вручают награду Кэтрин Ланаса / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

